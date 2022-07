Fermato per un controllo aggredisce il carabiniere: arrestato 25enne

Arrestato dopo aver aggredito il luogotenente della stazione carabinieri, Carmine Perillo. È successo questa notte ad Agropoli. In manette un 25enne esponente della comunità Rom.

Il fatto

La vettura dei militari si è fermata intorno alle 4.30 nei pressi di un'autovettura chiedendo agli occupanti di scendere per un controllo. Il 25enne, che risultava ubriaco, si sarebbe scagliato contro il militare aggredendolo fisicamente. Per fortuna per il malcapitato nessuna conseguenza particolare. Il giovane, incensurato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari per violenza, resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Disposto anche il sequestro del veicolo perché sprovvisto di copertura assicurativa.