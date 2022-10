Dramma a Capaccio: 37enne trovato senza vita in auto, al centro della carreggiata

Dramma a Capaccio Paestum, stamattina: il corpo di un 37enne è stato ritrovato, senza vita, nella sua auto, ferma al centro della carreggiata, in via Rossini. La vittima era di origine bulgara, ma residente a Battipaglia: sul posto, i carabinieri e i sanitari che non hanno potuto far altro che accertare il decesso dell'uomo, presumibilmente causato da un’overdose.

Le indagini

Nella vettura del 37enne, sarebbe stata trovata anche della droga. La salma è stata trasferita all’ospedale di Battipaglia: accertamenti in corso.