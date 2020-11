Tenta di accendere il camino con l'alcol: ustionata una giovane di Teggiano

Dramma a Teggiano: è rimasta ustionata una ragazza, a causa di un incidente domestico. Pare che la malcapitata stesse tentando di accendere con l’alcol il fuoco del camino, ma qualcosa è andato storto e la giovane si è ferita.

I soccorsi

E' stata soccorsa e poi trasferita dall'ospedale di Polla al Cardarelli di Napoli, a causa delle gravi ustioni, ma non è in pericolo di vita. Fiato sospeso per le sue condizioni.