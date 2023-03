Minaccia di darsi fuoco davanti alla sede della Figc: fermato ex allenatore dell'Agropoli

Ha minacciato di darsi fuoco davanti alla sede della Federazione Italiana Giuoco Calcio, a Roma, Giovanni Formicola, 75 anni, residente ad Agropoli, ex allenatore della locale squadra di calcio. Tempestivo l’intervento dei vigilantes e dei carabinieri, che hanno immediatamente fermato l’uomo sequestrando il materiale incendiario (tanica di benzina e un accendino).

L'accusa

Formicola ha accusato, anche in passato, la Figc di avergli causato danni economici per non aver rispettato – secondo la sua versione – gli accordi precedentemente accordati. Quella avvenuto ieri non è il primo episodio che ha visto come protagonista l’ex allenatore Formicola. L’ultima volta si era denudato e incatenato davanti alla sede sempre della Figc a Roma.