Lavanda dei piedi ai detenuti e agli agenti, in carcere: il Giovedì Santo del vescovo Bellandi che donerà pastiere per ogni cella

Momenti toccanti, in programma giovedì santo, presso la casa circondariale di Fuorni. Sua eccellenza l'arcivescovo, monsignor Andrea Bellandi, infatti, si recherà presso il carcere di Salerno per presiedere, alle ore 10, la santa messa animata dal coro dei gruppi della fraternità di Comunione e Liberazione. Nel corso della celebrazione, la lavanda dei piedi ai detenuti e al personale della Polizia Penitenziaria.

Il dono

Inoltre, sua eccellenza donerà ai detenuti delle pastiere, in collaborazione con l'ufficio della Pastorale Carceraria presieduta dal cappellano della casa circondariale, don Rosario Petrone. In ogni cella, quindi, non mancherà il dolce della tradizione pasquale, per offrire un pensiero gentile a chi sta scontando la sua pena, lontano dagli affetti, in un momento particolare di festa nel quale la solitudine si avverte, certamente, di più.