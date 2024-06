Lavori a Giovi, scatta la sospensione idrica in molte strade: l'elenco

Disagi in vista per gli abitanti di Giovi. Per eseguire interventi programmati sulla rete, relativi ai lavori per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di Salerno”, sarà sospesa l’erogazione idrica giovedì 27 giugno 2024 dalle ore 9 alle 14 salvo imprevisti.

L'elenco

Le strade coinvolte sono:

– via Casa di Giacomo;

– via Casa Parisi;

– via Casa Polla;

– via Vainisi;

– via Casa D’Amato;

– via Altimari;

– via Fontanelle;

– P.zza M. Rassica;

– via G. Di Giacomo;

– Via B. T. di Calcutta;

– Via G. Di Giacomo;

– via Montena;

– via S.M. Del Campo;

– via Casa Rocco Giovi S. Croce;

– via Del Canale;

– via Cupa Parisi;

– via Incarto;

– via S. Pio Da Pietralcina;

– via Casa De Rosa.