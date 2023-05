Giro d'Italia 2023: la pioggia non scoraggia i curiosi, si attende sotto l'ombrello la Carovana rosa

La pioggia non basta a scoraggiare i salernitani intenzionati ad assistere al passaggio del Giro d'Italia in programma oggi, in piazza della Concordia. L'arrivo dei corridori, secondo le tabelle di marcia ufficiali, è previsto tra le 16.50 e le 17.30 al termine della tappa Atripalda-Salerno.

Arrivando da Pontecagnano, il gruppo attraverserà la zona industriale per poi costeggiare il tratto della litoranea Arechi, via Clark e via Leucosia, il lungomare Marconi e Forte La Carnale, prima di approdare al traguardo finale. Aperto, fino alle 19, Giroland, un vero e proprio luna park per grandi e piccini ispirato alla corsa rosa. Cresce l'attesa.