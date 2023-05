Salerno si prepara ad accogliere il Giro d'Italia: già in vigore alcuni divieti, parla il sindaco

Tutto pronto, a Salerno, per accogliere il Giro d'Italia, mercoledì 10 maggio, in piazza della Concordia. L'arrivo dei corridori, secondo le tabelle di marcia ufficiali, è previsto tra le 16.50 e le 17.30 al termine della tappa Atripalda-Salerno. Il gruppo, arrivando da Pontecagnano, attraverserà la zona industriale per poi costeggiare il mare con il tratto della litoranea Arechi, via Clark e via Leucosia, il lungomare Marconi e Forte La Carnale prima di piombare sul traguardo finale. L'attesa dell'arrivo dei corridori sarà scandita da eventi e spettacoli in piazza della Concordia: dalle 14 alle 19 sarà aperto, con ingresso libero e gratuito, Giroland un vero e proprio luna park per grandi e piccini ispirato alla corsa rosa. Alle 14.30 sono in programma le esibizioni del Complesso Bandistico Città di Salerno e la sfilata del Corteo Storico del Crocifisso ritrovato, l'arrivo del Giro E ed il passaggio della carovana pubblicitaria. Il Comune di Salerno distribuirà agli spettatori presenti bandierine rosa per salutare i corridori.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione ed accogliere i mezzi della carovana è stato necessario stabilire chiusure e limitazioni alla circolazione ed alla sosta. Tutti i parcheggi non riservati al Giro d'Italia saranno a disposizione gratuita compreso quelli di Piazza della Libertà ed Arechi. Si consiglia agli appassionati , specialmente quelli che giungono da fuori città, di parcheggiare l'auto all'Arechi e poi raggiungere la zona dell'arrivo con la Metropolitana.

Il commento del sindaco Vincenzo Napoli



"Sarà una meravigliosa giornata di sport ed allegria. Vivremo grandi emozioni agonistiche e Salerno godrà di una vetrina internazionale prestigiosa. Questi eventi accompagnano la crescita della città che in questi mesi si conferma tra le destinazioni più apprezzate dai turisti e dai visitatori per le sue bellezze d'arte, storia, enogastronomia ed artigianato, ambiente. E domenica 4 Giugno appuntamento all'Arechi con la finalissima di Coppa Italia femminile tra Roma e Juventus".

Foto di Antonio Capuano