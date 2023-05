Strade chiuse per il Giro d'Italia, Salerno paralizzata dal traffico. Forza Italia chiede l'intervento del Prefetto

Caos e disagi, oggi pomeriggio e in serata, a Salerno, per la chiusura delle principali strade del centro cittadino, in vista dell’arrivo del Giro d’Italia previsto tra le 16.50 e le 17.30 di domani (mercoledì 10 maggio) in Piazza della Concordia. Code di auto si sono formate in via Lungomare Trieste, in Corso Garibaldi, nei pressi della stazione ferroviaria e in altre zone del capoluogo. In azione anche i carro attrezzi per la rimozione delle vetture parcheggiate fuori dall’orario previsto.

La polemica

Immediata la polemica con il capogruppo di Forza Italia Roberto Celano che attacca il Comune: "L'incapacità non ha limiti. Si chiudono il giorno prima di un evento (il Giro d'Italia) strade e parcheggi in una città che ha già normalmente seri problemi di viabilità. La conseguenza prevedibile è la totale paralisi del traffico, con gravi disagi per automobilisti e residenti. Intervenga il Prefetto".