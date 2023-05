Parcheggi gratis e divieti di sosta per l'arrivo del "Giro d'Italia": ecco la mappa

Parcheggio e sosta nelle strade e piazze cittadine in occasione dell'arrivo del Giro d'Italia a Salerno. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Enzo Napoli, ha adottato una serie di provvedimenti inerenti la mobilità cittadina.

I parcheggi

- Gratuito il nuovo parcheggio “Libertà” a partire dalle ore 00.01 del giorno 09/05 e fino alle ore 12.00 del giorno 11/05.

- Possibilità per i possessori dei permessi ZPRU e permessi speciali di parcheggiare indistintamente su tutte le 9 ZONE ZPRU, dalle ore 06.00 del giorno 08/05 alle ore 12.00 del giorno 11/05.

- Gratuiti i parcheggi lungo strada (strisce blu), dalle ore 06.00 del giorno 08/05 alle ore 12.00 del giorno 11/05 (fatta eccezione per le strade elencate di seguito interessate dalla corsa, dove sarà istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata).

I divieti

- Divieto di sosta e di fermata, con rimozione forzata per tutti i veicoli, su ambo i lati delle seguenti carreggiate dalle ore 07,00 del giorno 09.05.2023 e sino a conclusione della manifestazione e comunque fino a cessate esigenze: Piazza della Concordia e sottopiazza; Piazza Mazzini; Area di parcheggio di Via Carella; Parcheggio Foce lrno; Via La Carnale; Piazza Amendola; Via Roma (tratto Via Porta di Mare - Vicolo Ave Grazia Piena); Trav. Verdi; Via Regina Costanza; Via Vicinanza; Via Clemente Mauro (tratto da Piazza della Concordia a e.so G. Garibaldi); Via F.lli De Mattia; Via Gen. Natella; C.so Garibaldi (tratto Via De Felice - Via Velia); Trav. M. Marino.

- Divieto di sosta e fermata dalle ore 15,00 del giorno 09.05.2023, con rimozione forzata per tutti i veicoli, su ambo i lati e sino a conclusione della manifestazione e comunque fino a cessate esigenze: Via Lungomare Trieste (tratto Via Velia -Via Cilento).

- Divieto di sosta e di fermata dalle ore 19,00 del giorno 09.05.2023, con rimozione forzata per tutti i veicoli, su ambo i lati e sino a conclusione della manifestazione e comunque fino a cessate esigenze: Via Lungomare Trieste (tratto Via De Felice - Trav. M. Marino).

- Divieto di sosta e di fermata dalle ore 06,00 del giorno 10.05.2023, con rimozione forzata per tutti i veicoli, su ambo i lati delle seguenti carreggiate sino a conclusione della manifestazione e comunque fino a cessate esigenze: Lungomare Trieste (tratto Via Cilento - Via De Felice); Piazza della Concordia; Lungomare Tafuri; Lungomare Colombo; Via Leucosia (lato monte); Via Gen. Clark; Via S. Allende; Via Wenner {tratto Via Allende - Via Pastore); Via Antonio Pastore