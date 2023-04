Giro Mediterraneo Rosa a Salerno e provincia, tra stupore e disagi

Salerno si tinge di rosa: oggi, 21 aprile la città, anche la nostra provincia e, in partIcolare, la nostra città sono tra le tappe del “Giro Mediterraneo Rosa”, una delle più importanti competizioni femminili in bicicletta. Seguitissima, la sfida delle cicliste sulla distanza di 98 chilometri e quattrocento metri della tappa Torre del Greco-Paestum. Si tratta di una sorta di magnifico e spettacolare prologo dell’arrivo della tappa Atripalda-Salerno del Giro d’Italia in programma mercoledì 10 maggio. Per consentire il transito del “Giro Mediterraneo Rosa”, come stabilito durante il vertice presso la Prefettura di Salerno con tutti gli enti ed i servizi responsabili dell’ordine pubblico e della sicurezza, sono state chiuse anticipatamente tutte le scuole di ogni ordine e grado alle ore 12.30. Chiusi anche gli impianti sportivi pubblici e privati lungo il percorso della gara ciclistica, dalle ore 12.30 e fino al transito delle atlete. Interdetto il transito veicolare nelle strade interessate al percorso ciclistico dalle ore 13.30 e fino al passaggio delle atlete (avvenuto dopo le 16), poi, in Via Dei Greci, Viale Gramsci, Via E. Caterina, Viale Unità d'Italia, Via Torrione, Via G. Santoro, Via L.mare Tafuri, Via L.mare Marconi, Via L.mare Colombo, Via Leucosia, Via Gen. Clark, Via S. Allende, Via Wenner.

La denuncia

Non sono mancati disagi, tuttavia, a Salerno città a causa degli inevitabili rallentamenti al traffico, fino al primo pomeriggio. La Ugl Autoferrotranvieri ha denunciato anche la mancata segnalazione del percorso alternativo da parte di Busitalia ai propri dipendenti. "Nonostante la pubblicazione dell'ordinanza del Comune di Salerno, dello scorso 18 aprile e in riferimento alla manifestazione ciclistica che oggi, 21 aprile, ha attraversato la città e altri centri della provincia nella giornata di oggi, negli uffici di Busitalia Campania, gestore del trasporto pubblico locale nel Salernitano, nessuno era a conoscenza di tale evento di caratura internazionale- ha detto Gabriele Giorgiann - Questo è quanto emerso. Diversi viaggiatori non sono stati messi a conoscenza di eventuali percorsi alternativi o eventuali soppressione o modifiche di orari per poter usufruire degli stessi mezzi per rientrare alle proprie abitazioni. Alcuni dipendenti denunciano di essere venuti a conoscenza dello stravolgimento del normale esercizio programmato solo alle 21 di ieri, 20 aprile, ribadendo più che mai che eventuali aggressioni dovute dal disagio causato ai passeggeri sono da mettere in conto. Viene comunque riscontrata la totale mancanza di volantini informativi a bordo dei mezzi, nessuno avviso sul sito ufficiale dell'azienda e nessun avviso sulle fermate che temporaneamente saranno soppresse.I clienti e i lavoratori non meritano di essere trattati in questo modo", ha concluso.

(foto di Salvatore Mancuso)

Non migliore la situazione a Sarno, dove, come segnalato da diversi lettori, in particolare, nella periferia di Episcopio e di Foce, è risultata completamente paralizzata la circolazione cittadina. Difficile è stato raggiungere perfino l'autostrada o l'ospedale: cittadini su tutte le furie.