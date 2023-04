Il Giro Mediterraneo in Rosa fa tappa a Sarno: il sindaco chiude le scuole

Il Giro Mediterraneo in Rosa farà tappa, a Sarno, nella giornata di venerdì 21 aprile. Per consentire lo svolgimento della gara ciclistica, il sindaco Giuseppe Canfora ha disposto la sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole del territorio dalle ore 12.

Il provvedimento

Con un’apposita ordinanza è stata disposta la sospensione delle attività didattiche ed amministrative dalle ore 12 di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio per consentire nella nostra città il passaggio della gara ciclistica "Giro Mediterraneo in Rosa". Queste le strade interessate: Via Sarno-Palma, Via Sodano, Corso Vittorio Emanuele, Via Sarno-Striano, Via Nuova Bretella, Piazza Lago e Via Provinciale Amendola.