Sicurezza stradale in litoranea: giubbotti donati ai migranti, a Pontecagnano

Domenica 2 gennaio 2022, nel belvedere di Magazzeno (litoranea di Pontecagnano Faiano), dalle ore 11, saranno distribuiti giubbotti catarifrangenti ai migranti che si muovono in bicicletta sul nostro territorio.

Il progetto

L'iniziativa nasce dalla condizione di scarsa sicurezza in cui i migranti impegnati prevalentemente nella Piana del Sele, si imbattono, quando si recano a lavoro o ritornano a casa, complici le condizioni di scarsa visibilità in strada. L'iniziativa, curata dal Circolo OcchiVerdi Legambiente Pontecagnano, dall'associazione Mistral e da FIAB Salerno - Fed. Italiana Ambiente e Bicicletta rientra nelle Micro Azioni Natalizie (MAN) finanziate dal Sodalis Csv Salerno ha dunque l'obiettivo di diffondere la cultura della prossimità, del volontariato e della solidarietà. Per chi desidera prendere parte all'evento in bicicletta l'appuntamento è alle ore 10:00 presso piazza Sabbato a Pontecagnano.