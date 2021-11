Scoperta discarica abusiva a Giungano: denunciato 70enne

Una vera e propria discarica abusiva è stata scoperta dai carabinieri in un vallone situato in via Palma, in località San Giuseppe nel comune di Giungano.

La denuncia

In una vasta area privata, i militari dell’Arma hanno rinvenuto ingenti quantitativi di materiali ferrosi, lamiere, tubi e rifiuti plastici, materiali edili di scarto, mattoni, calcinacci, pneumatici, elettrodomestici dismessi ed i rottami di vari veicoli. Il proprietario di 70 anni è stato denunciato per inquinamento ambientale, deturpazione di bellezze naturali e violazione dei vincoli paesaggistici.