Contagi a scuola: due docenti del Salernitano positivi al Covid

Ancora contagi negli istituti scolastici del Salernitano. In Cilento, a Giungano, due docenti sono risultati positivi al Coronavirus. Lo ha comunicato il sindaco Giuseppe Orlotti alla cittadinanza.

I dettagli

Si tratta di due insegnanti in servizio in altri comuni. Sono stati subito posti in isolamento domiciliare obbligatorio, previa ordinanza sindacale. E' subito scattata la profilassi, tesa anche alla ricostruzione della rete dei contatti: sono 5 le persone le persone finite in quarantena fiduciaria, familiari dei due docenti contagiati.