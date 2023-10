Un 34enne di Giungano è stato denunciato per rapina aggravata e furto.

Rapina e furto

L'uomo, come riportato da StileTv, ha prima forzato la serratura di un bar tabacchi portando via sigarette ed alcolici per mille euro e poi ha rubato un'auto dopo aver aggredito il proprietario. Sulle sue tracce si sono messi i carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, che in poche ore sono riusciti a risalire all'identità dell'uomo, che ora dovrà rispondere dei reati di rapina aggravata. La refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari.