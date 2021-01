Pulizia delle strade a Giungano, pagati gli stipendi ai quattro operai della "Sra"

La vertenza è stata seguita dal segretario generale della Fiadel provinciale Angelo Rispoli: "Ringrazio il primo cittadino Orlotti per aver capito le esigenze dei lavoratori. Non c'è stato bisogno nemmeno della mediazione della prefettura"

Stipendi pagati ai quattro operai della Sra, la società risorse ambientali che sul territorio comunale di Giungano si occupa delle pulizia delle strade e della raccolta differenziata.

La reazione

La vertenza è stata seguita da Angelo Rispoli, segretario generale della Fiadel provinciale. Dunque, grazie all'intesa con il sindaco di Giungano, Giuseppe Orlotti, gli operai hanno ricevuto quanto dovuto. "Ringrazio il primo cittadino Orlotti per aver capito le esigenze dei lavoratori. Non c'è stato bisogno nemmeno della mediazione della prefettura", ha detto Rispoli, che aggiunge: "Sono state accolte le istanze dei lavoratori che, seppur con i rischi legati all'emergenza sanitaria, offrono alla comunità di Giungano un servizio impeccabile".