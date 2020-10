Affidamento diretto di un appalto, a giudizio il vicesindaco di Giungano

Il vicesindaco di Giungano Francesco Russomando è stato rinviato a giudizio dal Gip del tribunale di Salerno. E’ accusato di abuso d’ufficio per una vicenda che risale a quattro anni fa, quando era responsabile del servizio tecnico del Municipio per la quiescenza di un funzionario. Finiscono a giudizio, a vario titolo, anche altre quattro persone (ex Rup, direttore dei lavori, titolare dell’impresa esecutrice e un tecnico comunale).

La vicenda

Nel mirino della Procura - riporta Infocilento - i lavori relativi alla sistemazione di via Piana per complessivi 600mila, che sarebbero stati assegnati all’imprese, già esecutrice del primo lotto, con affidamento diretto, in violazione al Codice degli Appalti. Russomando, che ha sempre dichiarato la sua innocenza, aveva anche annunciato le sue dimissioni, ma il sindaco e gli altri componenti della maggioranza gli hanno riconfermato la fiducia.