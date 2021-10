Piattaforma in calcestruzzo abusiva, scatta controllo dei carabinieri

Abusi edilizi a Giungatelle (frazione di Montecorice), scatta l’ordine di abbattimento e ripristino dei luoghi. A svolgere sopralluoghi e verifiche i carabinieri della stazione di Castellabate.

I controlli

I militari hanno verificato riguardo una serie di presunti abusi, consistenti nella realizzazione di una piattaforma in calcestruzzo delle dimensioni di 12 metri x 8. La stessa era stata realizzata in assenza del necessario nulla osta da parte dell’Ente Parco. Un’autorizzazione necessaria in quanto le opere ricadono in una zona D del Parco. Di qui l’ordine di sospensione immediata dei lavori diretto al proprietario del terreno interessato dagli abusi edilizi a Giungatelle.