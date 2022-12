Addio a Giuseppe Basso, lutto fra i tifosi granata: "Un vero ultras"

Tifosi salernitani in lutto per la scomparsa del 37enne Giuseppe Basso. "Stanotte - scrive la sorella Stella - te ne sei andato con il suono delle campane in festa hai voluto festeggiare la nascita di Gesù con gli angeli, lasciandoci una grande tristezza nel cuore sarai l'angelo più bello del paradiso! Fai buon viaggio fratellino mio. Ti amo".

I messaggi degli amici

Tantissimi i messaggi di cordoglio degli amici e conoscenti, accomunati dalla grande passione per la Salernitana, che Giuseppe manifestava con la sua presenza in curva Sud. "Sei sempre stato sincero e leale, un vero ultras" scrive Tony. E poi una foto in curva pubblicata da un altro amico ultras: "Voglio ricordarti così. Fai buon viaggio".