Covid killer: è morto il medico del 118 a Pontecagnano

Il dottore Giuseppe Comodo, 68 anni, non ce l'ha fatta: ha vinto il Covid, lo ha stroncato. Era un medico in trincea, lavorava per aiutare gli altri, li curava.

Il cordoglio

E' morto all'ospedale di Scafati dov'era ricoverato in seguito alle complicanze del virus, con l'ossigeno da alcuni giorni. Si è sempre battuto per i più deboli e ha anche curato i propri pazienti a domicilio. Poi è arrivato il Covid e lui, al capezzale pure delle persone con il Covid, non ce l'ha fatta.