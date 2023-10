Eboli, si dimette il capo staff Giuseppe Piegari

Il capostaff del Comune di Eboli, Giuseppe Piegari, ha deciso di rassegnare le sue dimissioni. Da quanto si apprende, Piegari avrebbe rimesso il proprio incarico nelle mani del sindaco Mario Conte.

La nota

A salutarlo il gruppo consiliare Eboli 3.0 – La città in Comune, che in una nota stringata ha rivolto “un sentito ringraziamento per il lavoro svolto con professionalità, competenza, dedizione e rispetto dei ruoli istituzionali”. “Vogliamo evidenziare – conclude la nota - quanto il suo contributo sia stato importante per l'intera amministrazione”.