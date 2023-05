Frasi offensive nei confronti dei salernitani: annullato il concerto di Giusy Attanasio

Annullato il concerto della cantante neomelodica Giusy Attanasio, che avrebbe dovuto esibirsi in un ristorante di Battipaglia il prossimo 6 maggio. Alla base della cancellazione della serata le esternazioni del marito della cantante, il quale, al termine di Napoli-Salernitana, si era lasciato andare a commenti offensivi nei confronti dei tifosi granata e della provincia di Salerno.

La decisione

"Non siete proprio riconosciuti dall’Europa, avete solo la mer... di vacca. Non appena si passa sulla Salerno-Reggio Calabria si sente puzza di mer... di vacca ovunque" le parole del marito della cantante. Di qui la decisione di cancellare l'evento. "Serata annullata - scrivono i proprietari sulla pagina social - per rispetto di tutti noi salernitani".