Golfo di Policastro: foglio di via per due stranieri, sequestrato un ciclomotore

Proseguono i controlli dei carabinieri lungo le strade del Golfo di Policastro. Nelle ultime ore, a Sapri, hanno eseguito due fogli di via a carico di rumeni pluripregiudicati mentre si trovavano nei pressi di obiettivi sensibili.

I posti di blocco

Inoltre, sono più di 50 le persone e i mezzi controllati per assicurare la sicurezza sulle strade. Infine, i militari dell’Arma hanno sequestro un ciclomotore e ritirato una patente di guida al conducente poiché non in corso di validità.