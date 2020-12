Emergenza idrica nella Valle dell'Irno: rubinetti a secco a San Severino e Fisciano

Guasti e disagi nella Valle dell'Irno: manca l'acqua a Mercato San Severino e Fisciano. Lo ha comunicato la Gori. "I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto - spiega la società, riferendosi a Mercato San Severino - Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle ore 12 di lunedì 14 dicembre. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti. Disagi in Via Romano, Via Monsignore Barone, Via Spiano, Via Giardino, Vico Coppola, Via Popolo ebreo ed in tutte le traverse della zona.

Fisciano



Gori comunica che per consentire opere su reti o impianti finalizzate al miglioramento del servizio, sarà sospesa l'erogazione idrica dalle 10:00 alle 19:00 di mercoledì 16 dicembre 2020, nelle seguenti zone di Fisciano: Via Cervito, Via Consortile, Via dei Pini, Via Della Pace,

Via Delle Industrie, Via delle Rose, Via Giovanni Paolo II (da incrocio via Pastenelle a S.S. 88), Via Macchione (da incrocio Via Giovanni Paolo II a Via Degli Ulivi), Via Nocelleto, Via Nuova Consortile, Via Pastanelle, Via Polcareccia, Via Santo Stefano, Via S.S. 88 (dal civ. 137 al civ. 189) e le traverse. Attivato un servizio idrico sostitutivo con batteria di fontanine presso piazza Comunale, località Pizzolano nel comune di Fisciano; piazza Camporotunno, località Corticelle nel comune di Mercato San Severino.