Violenta grandinata a Salvitelle: danni e disagi, sgombero degli uffici comunali

Una violenta grandinata si è abbattuta ieri su Salvitelle. In particolare, la strada Coste del Mulino è stata inondata dai detriti: numerosi i danni e i disagi. La sindaca Maria Antonietta Scelza, dunque, in serata ha disposto lo sgombero di tutti gli uffici comunali a scopo precauzionale, vietando l’utilizzo dei locali per consentire la messa in sicurezza.

In azione, i vigili del fuoco per verificare la situazione al Municipio e nei punti più critici del comune. Si raccomanda cautela.