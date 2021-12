Controllo anti Covid a Pontecagnano: banconista di un hotel con Green Pass di un'altra persona

Serviva cappuccino e cornetto utilizzando il Green Pass di un'altra persona. Al termine di controlli effettuati all'interno di una struttura ricevttiva di Pontecagnano Faiano, i carabinieri hanno scoperto un 25enne straniero con certificazione che appartiene a terzi.

Il blitz



La società che gestisce l'hotel è diversa da quella che gestisce al bar. Il responsabile è stato denunciato a piede libero. E' uno straniero. Sanzione di 400 euro. Stessa multa al titolare della società che gestisce il bar della struttura per omesso controllo nei confronti del suo dipendente. Non poteva non accorgersi, infatti, che il Green Pass era di altra persona, visto che conosce le generalità del proprio dipendente e visto che è tenuto al controllo del Green Pass. Sarà la Prefettura a valutare se ci sono i presupposti per la chiusura della struttura, anche se bar e albergo, come hanno ribadito le forze dell'ordine, non hanno gestione in comune.