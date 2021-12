Emergenza Covid, Busitalia avvisa la clientela: "Greenpass a portata di mano per chi è a bordo"

A pochi giorni dall’entrata in vigore delle nuove norme disposte dal Governo per contrastare la diffusione del virus Covid sui mezzi pubblici, Busitalia ha ricordato alla clientela che è obbligatoria la Certificazione verde per viaggiare.

Chi è esentato

Sono esclusi dall’obbligo del Green Pass i viaggiatori con età inferiore a 12 anni ed i soggetti esentati dalla campagna vaccinale.

La raccomandazione di Busitalia Campania