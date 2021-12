Musica live e Green Pass, blitz nei locali di Eboli: raffica di multe e sequestri

Raffica di controlli da parte della Polizia Municipale di Eboli, che ha controllato 25 esercizi commerciali per verificare il rispetto del Green Pass e dell’ultima ordinanza anti-Covid del governatore De Luca.

Multe e sequestri

E’ stata chiusa l’area musica di un bar in pieno centro, con musiva live nonostante il divieto: 1000 euro di sanzione è stata elevata al titolare, altri 1000 dovrà pagarli il dj; inoltre un giovane è stato sorpreso all’esterno mentre consumava della birra e quindi ora dovrà pagare 400 euro di multa. I caschi bianchi, inoltre, hanno fatto irruzione all’interno di un locale dove si stava suonando musica live, con molti clienti che consumavano cibo e bevande seduti ai tavoli e in piedi: anche in questo caso, il titolare è stato sanzionato con multa di 1000, chiuso il locale e sequestro l’impianto musicale. Infine, un cittadino è stato multato all’interno di un altro bar privo di Green Pass; sequestrato anche un distributore automatico di bevande alcoliche il cui titolare è stato prontamente multato dai vigili.