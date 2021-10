"Green pass obbligatorio per lavoro pubblico e privato": scattano i controlli a Pellezzano

Il sindaco Morra ha firmato un decreto: "Abbiamo un’unica arma per sconfiggere questo nemico invisibile, che è il vaccino. E dobbiamo fare in modo che ogni singolo cittadino sia responsabile delle proprie azioni per favorire un atteso ritorno alla normalità, ai tempi di pre-pandemia"

Il Comune di Pellezzano, attraverso un decreto del sindaco Francesco Morra, ha messo a punto l’adozione delle “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 con il conseguente rafforzamento del sistema di screening”.

I dettagli

L’adozione di questo provvedimento si è resa necessaria per definire, entro il prossimo 15 ottobre, le modalità operative per la verifica del rispetto delle prescrizioni riguardo il possesso e l'esibizione su richiesta della "certificazione verde" per l'accesso nei luoghi di lavoro, da parte del personale ma anche delle persone che, a qualsiasi titolo, svolgono la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso il Comune, anche sulla base di contratti esterni. Il primo cittadino ha decretato di affidare al responsabile dell'Area di Polizia Municipale, il Comandante Carmine Somma, i compiti di definizione delle modalità operative per la verifica del rispetto delle prescrizioni sopra indicate. Il decreto, inoltre, stabilisce che il Comandante Somma provvederà anche agli adempimenti necessari a garantire l'accertamento e la contestazione delle violazioni degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di controlli, anche mediante specifica e formale individuazione, laddove impossibilitato a provvedervi direttamente, di ulteriori soggetti da incaricare di tale accertamento e contestazione nell'ambito delle unità di personale assegnato.

Il commento

“Gli Enti locali – spiega il sindaco Morra – hanno il dovere istituzionale, e aggiungerei morale per rispetto della tutela della salute pubblica, di adeguarsi alle normative emanate dal Governo Centrale per favorire un ritorno al lavoro in presenza in totale sicurezza. Per questo motivo, attraverso il decreto sindacale emesso, è stato affidato l’incarico al Comandante dei Vigili Carmine Somma, di predisporre le modalità operative al fine di predisporre gli opportuni controlli sul possesso del “green pass” sui luoghi di lavoro. Come detto in più circostanze, abbiamo un’unica arma per sconfiggere questo nemico invisibile, che è il vaccino. E dobbiamo fare in modo che ogni singolo cittadino sia responsabile delle proprie azioni per favorire un atteso ritorno alla normalità, ai tempi di pre-pandemia”.