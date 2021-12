Green pass e controlli: movida salernitana al setaccio, 3 sanzioni

Controlli serrati, in città, per verificare il rispetto delle norme legate al Green Pass all’interno di discoteche e ristoranti. I carabinieri del Nas hanno elevato 3 verbali da 400 euro nei confronti di soggetti irregolari, due dei quali beccati senza la certificazione verde.

La sanzione

All’interno di un ristorante del centro cittadino, in particolare, due clienti erano stati fatti accomodare senza il Green Pass ed è scattata la sanzione anche per il ristoratore. Oltre 250, inoltre, le persone sottoposte a verifiche che si trovavano in discopub e discoteche. Il monitoraggio continua.