Progetto da 5,2 milioni di euro per il rilancio culturale, turistico e religioso della Grotta dell’Angelo, dimora del Santo Patrono di Olevano sul Tusciano, San Michele Arcangeloriconosciuta, nel 1996, come bene di inestimabile valore dal “Word Monuments Found”. La giunta di Olevano, infatti, ha approvato il progetto definitivo che il Parco dei Monti Picentini, nell’ambito del patto siglato proprio con l’Ente municipale, candiderà a finanziamento per accedere ai fondi disponibili del Pnrr, dello Stato e della Regione Campania.

Il progetto

A redigere il progetto un Raggruppamento temporaneo di professionisti, guidato dal professor Luigi Petti e prevede, in sintesi, la manutenzione e la riqualificazione del tratto vario verso il Santuario, la messa in sicurezza dei versanti che sovrastano la “bocca” della Grotta, la manutenzione degli impianti elettrici all’interno della cavità naturale, nonché delle strutture di accesso in sicurezza alla Grotta. Infine, il progetto prevede il ricovero e la valorizzazione degli elementi archeologici e culturali rinvenuti nella Grotta attraverso un Museo virtuale. “Finalmente un progetto che metterà fine a disagi e difficoltà per accedere al complesso monumentale della Grotta di San Michele – dichiara il sindaco Ciliberti – Abbiamo dato corso al patto siglato con il Parco dei Monti Picentini, che ha seguito la complessa fase di studio e contiamo di ottenere presto il finanziamento per avviare un cantiere atteso da decenni da turisti e dal popolo di Olevano, legato alla Grotta perché dimora del Santo Patrono”.