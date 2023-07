Incitava alla violenza per motivi razziali e sessuali su un gruppo telegram: condannato ventenne salernitano

C'è anche un ventenne di Salerno fra i tre condannati per aver incitato, su un gruppo Telegram ("Blocco Est Europa"), alla discriminazione e alla violenza fisica per motivi razziali, sessuali e religiosi. Nel gruppo, come appurato dagli inquirenti, non mancavano l'apologia di gravi crimini, anche di tipo terroristico, e la diffusione di materiale pedopornografico, necrofilia, torture

Le condanne

I tre coetanei, (di cui due residenti a Genova e uno a Salerno), processati con rito abbreviato, sono stati condannati a due anni, un anno e 10 mesi e 8 mesi di carcere. Ad uno dei tre, condannato a 8 mesi, è tata anche riconosciuta la seminfermita' mentale. I due giovani residenti a Genova erano finiti nel mirino della magistratura perché avevano avviato una vera e propria "campagna di addestramento", con armi ad aria compressa, utilizzando come "bersaglio" le foto di importanti cariche dello Stato. Per addestrarsi, si recavano in zone periferiche o abbandonate della città.