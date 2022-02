Sos in mare: motopesca soccorsa dalla Guardia Costiera in Cilento

Sos in mare: una motopesca in avaria è stata soccorsa dalla Guardia Costiera in Cilento, a Marina di Camerota.

I fatti



A bordo c'erano due persone originarie di Camerota. E' accaduto poco prima del tramonto, nelle acque antistanti la Baia del Buondormire. Hanno lanciato l'allarme, dopo essersi accorti che i motori erano in avaria.