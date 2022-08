Imbarcazioni in avaria ed ancoraggi non autorizzati: Guardia Costiera in azione

Fine settimana impegnativo per il personale della Guardia Costiera di Salerno lungo tutto il litorale da Positano a Sapri.

Palinuro

L’intervento più rilevante è stato effettuato a Palinuro, dove un diportista traumatizzato è stato trasportato in porto per essere assistito dal personale medico del 118. Numerose anche le imbarcazioni colpite da avaria al moto fra costa cilentana ed amalfitana.

Le sanzioni

Parecchie le multe comminate per ancoraggio in zone non consentite. Un diportista, in particolare, navigava oltre i limiti della patente in suo possesso.