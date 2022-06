Salvataggi in Costiera e in Cilento: soccorsi 13 atleti in ipotermia e il membro di un equipaggio colpito da infarto

Guardia Costiera di Salerno in azione, ieri pomeriggio: intorno alle 18.30, la sala operativa è stata allertata per soccorrere 13 atleti impegnati in una gara di nuoto di fondo, nello specchio acqueo antistante Vietri e Cetara. Gli atleti erano in difficoltà per via di un lieve stato di ipotermia. Così, due motovedette della Costiera sono intervenute sul campo di gara, allertando due ambulanze sul Molo Manfredi, dove sono state prestate le prime cure. Grazie a un gommone della protezione civile Santa Maria delle Grazie, i 13 sono stati condotti in ospedale, in buone condizioni.

Il secondo intervento

Alle 21.45 di ieri, a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa da parte dell'agenzia Della Corte, i militari sono intervenuti per aiutare un membro dell'equipaggio colpito da un malore, a bordo della M/N Wind Surf, in navigazione a circa 14 miglia dal porto di Agropoli. Necessaria una Medical evacuation. Subito, sotto il coordinamento della direzione marittima di Napoli, è stato disposto il dirottamento della nave verso il vicino porto di Agropoli per il successivo trasferimento sull'unità della Guardia Costiera con il 118 a bordo. Dunque, il malcapitato è stato poi trasferito all'ospedale di Vallo, in condizioni stabili. Dramma sventato.