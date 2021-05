Rifiuti speciali e lastre di amianto: blitz delle guardie eco-zoofile

Legno, plastica, vetro, buste di rifiuti di colore nero, azzuro e bianco, molti rifiuti speciale, materiale da risulta e lastre di amianto, alcune delle quali sfaldate, infine moltissimi frammenti di amianto sbriciolato. Ecco che cosa hanno scoperto le guardie eco-zoofile dell'Anpana di Salerno, attraverso un sopralluogo effettuato da operatori del distaccamento Monti Picentini, a Montecorvino Pugliano. La discarica viene definita nella nota stampa "bomba ecologica" che piuò arrecare gravissimi danni alla salute dei cittadini edell'ambiente stesso.

La nota

Il responsabile della sezione, Vincenzo Senatore, scrive: "Ho sempre sottoposto ai sindaci territorialmente competenti la grave problematica, puntualmente disattesa. La relazione sarà trasmessa all'autorità giudiziaria per illustrare che cosa è stato scoperto in via Torello di Parapoti. La trasmetterò anche al sindaco che, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo numero 22, è tenuto ad adempiere obbligatoriamente, senza possibilità di disattendere a problematiche, così da programmare la bonifica del territorio. Le guardie dell'Anpana continueranno la vigilanza in tutto il territorio provinciale, allo scopo di tutelare l'ambiente e la natura dai deturpamenti abusivi".