Guasto a Sarno: sospensione idrica ad horas

Gori comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso, nelle seguenti zone del Comune di Sarno:

CORSO UMBERTO I

PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI

PIAZZA IV NOVEMBRE

PIAZZA MICHELANGELO CAPUA

PIAZZA SABOTINO

PIAZZA XXIV MAGGIO

RIONE EUROPA

VIA ASTONE DI CERVO

VIA BERSAGLIO

VIA BRACIGLIANO

VIA BRUNO FABRICATORE

VIA CAMILLO BENSO DI CAVOUR

VIA CAPPELLA VECCHIA

VIA CARRARA CASTAGNITIELLO

VIA DE LIGUORI

VIA FIORENTINO

VIA GAETANO NUNZIANTE

VIA GIUSEPPE LANZARA

VIA GIUSEPPE MAZZINI

VIA I STARZELLA

VIA II STARZELLA

VIA LAVORATE CENTRO

VIA MICHELE SQUITIERI

VIA MORTARO

VIA ONOFRIO TORTORA

VIA PAOLO FALCIANI

VIA PIETRO NOCERA

VIA PIOPPAZZE

VIA QUATTROFUNI

VIA R.LAUDISIO

VIA RIONE EUROPA

VIA RIVO CEROLA

VIA SAN DOMENICO

VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA

VIA SAN MARINO

VIA SAN VITO

VIA SANT'ERAMO

VIA VECCHIA LAVORATE

VIA VILLA VENERE

VIA VOSCONE



I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 15:30 di venerdì 17 marzo 2023. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.