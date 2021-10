Sospensione idrica ad horas: manca l'acqua a Salerno

Un guasto improvviso alla condotta idrica ha lasciato senza acqua alcune zone di Salerno. Lo comunica Salerno Sistemi, al fine di eseguire urgente ed indifferibile intervento riparativo sulla rete idrica in via Montecasino altezza civico numero 2.

La nota

"Per eliminare pericolo per la pubblica e privata incolumità, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica ad horas alle seguenti zone, strade e traverse limitrofe, fino alle ore 21: a Matierno, Pastorano e San Felice in Pastorano a Casa Leone, Casa Roma, Casa Scuoppo, Ariella, Cappelle inferiori, via Torre Bianca, via Fuardo, via dei Sanniti, via vecchia di Casa Roma, via degli Etruschi, via dei Romani, via dei Normanni, via Breccia, via vecchia Matierno.