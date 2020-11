Guasto all'acquetto comunali: rubinetti a secco nel comune di Roccapiemonte

Disagi in vista nel comune di Roccapiemonte. Il sindaco Carmine Pagano, il vice sindaco Alfonso Trezza e gli addetti comunali che si occupano del servizio idrico, comunicano che a causa di un guasto occorso ad uno dei pozzi dell’Acquedotto Comunale potrebbero verificarsi considerevoli cali di pressione dell’acqua già in queste ore in alcune zone di Roccapiemonte. Per effettuare controlli e porre rimedio al problema, è stata decisa la sospensione notturna dell’erogazione idrica nella giornata di oggi (sabato 7 novembre 2020), a partire dalle 24 e fino alle 5. Inoltre, nelle prossime ore, il primo cittadino emetterà una ordinanza che prevede nuove disposizioni rispetto alla sospensione notturna della fornitura di acqua pubblica.

L’avviso