Guasto all'adduttore, Pontecagnano resta senz'acqua: i disagi

Pontecagnano resta senz’acqua. A causa di un grave guasto dell'adduttore situato in via Torino: a partire dalle 22:30 verrà interrotta la fornitura idrica in tutti i quartieri della città ad esclusione di Faiano (servita da un diverso adduttore).

L'avviso

Il sindaco Giuseppe Lanzara, comunque, fa sapere che “l'Asis già sul posto con i propri tecnici, lavorerà tutta la notte per provare a risolvere il problema entro la giornata domani”.