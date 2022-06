Guasto al motore, autobus si ferma in strada a Mercatello: traffico in tilt

Caos e disagi, nel tardo pomeriggio di oggi, nel quartiere Mercatello a Salerno, dove un pullman di Busitalia (il numero 17) si è improvvisamente fermato al centro della carreggiata, probabilmente a causa di un problema al motore

I disagi

Inevitabili le ripercussioni sul traffico in via Trento, dove si è formata una lunga coda di veicoli. Traffico in tilt.