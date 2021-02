Guasto alla condotta, nuova sospensione idrica a Salerno: la mappa dei quartieri

Dopo il guasto verificatosi alla condotta dell’acquedotto del Basso Sele, che ha comportato numerosi disagi ai residenti di Salerno e di diversi comuni della zona sud della provincia, l’Asis fa sapere che, salvo imprevisti, il ripristino dell’erogazione idrica è previsti nelle prime ore della mattinata di domani (sabato 13 febbraio).

I disagi continuano

In attesa della risoluzione della problematica, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 20.30 alle 6.30 di domani nei quartieri: Sant’Eustachio, Quartiere Italia, Quartiere Europa, Picarielli, Santa Margherita, Pastena, Ponte Guazzariello, Torrione, Felline, Casarse, Lauro, Viale delle Ginestre. Rimarranno inevitabilmente prive di erogazione idrica, per l’intera durata dei lavori, via Monticelli (parte alta), via Zoccoli (parte alta), via San Nicola del Pumbolo (parte alta); via Ciotoli (parte bassa). Per queste utenze è attivo, da ieri, un servizio autobotte, nella zona di Via Monticelli (parte alta), per limitare al minimo i disagi.