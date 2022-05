Guasto all'impianto elettrico: via Santi Martiri chiude per sei ore

Disagi in vista per gli abitanti del centro di Salerno. A causa di un guasto su una linea in Media Tensione, sarà necessario effettuare, stanotte dall'una alle sei, uno scavo su via Santi Martiri, per garantire la continuità del servizio elettrico.

I disagi

Di conseguenza – fanno sapere dal Comune - verrà chiuso, il tratto di strada interessato dall'intervento. Il lavoro consiste nella piparazione di una linea in Media Tensione con l'esecuzione di una buca per effettuare le giunzioni sul cavo sotterraneo.