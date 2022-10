Guasto improvviso: sospensione idrica ad horas a Fisciano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Gori comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso, nelle seguenti zone di Fisciano:

CORSO SAN GIOVANNI BATTISTA

LARGO BARBUTI

PIAZZA REGINA MARGHERITA

PIAZZA SAN QUIRICO

STRADA STATALE 88

VIA CARLO ALBERTO ALEMAGNA

VIA CARMINE GALDIERI

VIA CASA LANDI

VIA CASA NADDEO

VIA CASA PAPA BOLANO

VIA CRISOLI

VIA DEL CENTENARIO

VIA DEL CREDITO COOPERATIVO

VIA DEL PROGRESSO

VIA DELL'AGRICOLTURA

VIA DOMENICO AVOSSA

VIA DON ALFONSO DE CARO

VIA DON FRANCESCO ARDOVINO

VIA DON MINZONI

VIA FRATELLI NAPOLI

VIA GENERALE CIRO NASTRI

VIA GIACOMO MATTEOTTI

VIA GIOVANNI VENDITTI

VIA GRAMSCI

VIA IANNIELLO

VIA IV NOVEMBRE

VIA MAGGIORE GIOVANNI PECORARO

VIA RAFFAELE LOMBARDI

VIA RAFFAELE SINISCALCHI

VIA ROCCO PECORARO

VIA SALVADOR ALLENDE

VIA STARZA

VIA TENENTE PASQUALE NASTRI

VICOLO DEI FABBRI

VICOLO PENDINO

Tutte le relative traverse.

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 16 di sabato 15 ottobre. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.