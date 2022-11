Guasto improvviso a Castel San Giorgio: rubinetti a secco fino a domani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Gori comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso, nelle seguenti zone del Comune di Castel San Giorgio:

CORSO CLAUDIO

PIAZZA AMABILE

PIAZZA ANDREA AMABILE

PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA

PIAZZA SANT'ANNA

VIA ALVEO NOCE DEL PRINCIPE

VIA ANTICA TORELLO

VIA ANTONINO RESCIGNO

VIA ANTONIO AMENDOLA

VIA ANTONIO DELLA MONICA

VIA ANTONIO FIMIANI

VIA ANTONIO GRAMSCI

VIA ASTONI CROCE

VIA AVVOCATO ANIELLO CAPUANO

VIA AVVOCATO RAFFAELE LANZARA

VIA B.ALFANO

VIA CARMINE DE CARO

VIA CARMINE NAPOLITANI

VIA CARMINE SALVATI

VIA CASA AMABILE

VIA CAVALIER VINCENZO D'AURIA

VIA CAVALLUCCIO

VIA CHIUMMARIELLO

VIA CRISTOFORO PENTAGNA

VIA CROCE

VIA CUPA DELLE SELVE AL CASTELLO

VIA CUPITELLA

VIA DEGLI IULIANI

VIA DOMENICO RESCIGNO CIRRI

VIA DONATO IENNACO

VIA EDOARDO LANZARA

VIA EUROPA

VIA FERROVIA

VIA FIUMITELLO

VIA FRANCESCO CONFORTI

VIA FRANCESCO D'AMATO

VIA FRANCESCO LANZARA

VIA GABRIELE D'ANNUNZIO

VIA GIOVANNI FALCONE

VIA GIUSEPPE CERRATO

VIA GIUSEPPE DELLA MONICA

VIA GIUSEPPE RESCIGNO CIRRI

VIA GROTTOLA

VIA LUIGI GUERRASIO

VIA LUIGI STURZO

VIA MACELLO

VIA MANNARA

VIA MERCATO

VIA MONSIGNOR CARMINE FIMIANI

VIA MONTEFORTE

VIA NICOLA CAPUANO

VIA NOCELLETO

VIA ORESTE RESCIGNO

VIA PALMETO

VIA PAOLO BORSELLINO

VIA PENDINO DE SIMONE

VIA PENDINO SCARANO

VIA PIAVE

VIA RICCARDO CIANCIO

VIA SACERDOTE GIUSEPPE FIMIANI

VIA SALVATORE SAMMARTINO

VIA SAN FRANCESCO

VIA SAN MICHELE

VIA SAN SALVATORE

VIA SANDRO PERTINI

VIA SANTA MARIA A FAVORE

VIA SANTA MARIA DI COSTANTINOPOLI

VIA SCHIAVONE

VIA TELEGRAFO

VIA TENENTE BRUNO LOMBARDI

VIA VALESANA

VIA VILLA

VIA VINCENZO COPPOLA

VIA VINCENZO RESCIGNO CIRRI

VIA VIPERA

VICOLO I ASTONI CROCE

VICOLO I CASA IZZO

VICOLO I CLAUDIO

VICOLO I DONATO IENNACO

VICOLO I PIAVE

VICOLO I VILLA

VICOLO II CASA IZZO

VICOLO II CLAUDIO

VICOLO II DONATO IENNACO

VICOLO II PIAVE

VICOLO II VILLA

VICOLO III DONATO IENNACO

VICOLO III PIAVE

VICOLO SILVESTRI

VICOLO TRANZILLO

VICOLO ZAMBRANO

Tutte le relative traverse

SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO con BATTERIA DI FONTANINE presso:

Via San Francesco angolo Via Cerreto per tutta la durata del disservizio

Via Piave altezza Osteria Laura per tutta la durata del disservizio

Via Cavalier Vincenzo D’Auria altezza Piazzetta Madonna Maria per tutta la durata del disservizio

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 10 di martedì 29 novembre 2022. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.