Guasto improvviso a Nocera Superiore: sospensione idrica ad horas, la mappa dei disagi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Gori comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso, nelle seguenti zone del Comune di Nocera Superiore:

VIA CASICOLA

VIA PECORARI

VIA DE GASPERI

VIA DON BOSCO

VIA GARIBALDI

VIALE EUROPA

VIA G.SPAGNUOLO

VIA PAPA GIOVANNI XXIII

VIA I ROMA

VIA TAVERNE

VIA PIZZONE

VIA CIMITERO

VIA NAPOLI

VIALE CROCE

VIALE DEL SANTUARIO

VIA ORLANDO

VIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE

VIA RICCO

VIA GLORIA

VIA MATERDOMINI

VIA CUPA BALDINI

VIALE CROCE MALLONI

VIA INDIPENDENZA

VIA VINCENZO RUSSO

VIA USCIOLI

VIA CASTELLANI

VIA NICOTERA

VIA DELLA LIBERTA'

STRADA PROVINCIALE 4

VIA KENNEDY VIA CITOLA

ED IN TUTTE LE TRAVERSE DELLA ZONA

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 17:00 di venerdì 8 luglio 2022. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.