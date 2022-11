Guasto improvviso: sospensione idrica ad horas ad Angri, disagi fino a domani

Guasto improvviso ad Angri: la Gori fa sapere che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica in diverse zone. I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 12 di lunedì 14 novembre.

La mappa dei disagi:

VIA CASALANARIO

VIA PONTE AIELLO

e tutte le relative traverse.