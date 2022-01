Guasto improvviso: rubinetti a secco a Nocera ed Angri, la mappa dei disagi

Nuovo guasto improvviso nell'Agro: la Gori fa sapere che fino alle 3 di questa notte, ci sarà una sospensione idrica ad Angri, precisamente in via Semetelle, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Crocifisso, via Risi ed in tutte le traverse della zona.

Disagi a Nocera

Mancanze d'acqua anche su tutto il territorio di Nocera Inferiore fino alle 21.30 di questa sera.

L'avviso