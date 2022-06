Guasto improvviso: rubinetti a secco ad horas a Fisciano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Gori comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso, nelle seguenti zone del Comune di Fisciano:

Via Mariscoli

Via Caianiello

Via Cengoli

Via Macchione

Via le Selve

Strada Statale 88

Via Giovanni Paolo II

Via Pozzillo

Via Quarasano

Via Degli Ulivi ed in tutte le traverse della zona

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 13:30 di venerdì 24 giugno 2022. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.